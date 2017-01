Benzina, prezzi record al distributore

foto LaPresse 12:15 - Toccano un nuovo record i prezzi di benzina e diesel, spinti dai nuovi massimi storici delle quotazioni internazionali. Vola Shell, con un rialzo di 0,9 cent e arriva a 1,820 euro, mentre il picco di 1,759 euro per il diesel di Ip e Q8 segue un rialzo di un centesimo rispetto a giovedì. E' quanto emerge dalle rilevazioni di Staffetta Quotidiana. - Toccano un nuovo record i prezzi di benzina e diesel, spinti dai nuovi massimi storici delle quotazioni internazionali. Vola Shell, con un rialzo di 0,9 cent e arriva a 1,820 euro, mentre il picco di 1,759 euro per il diesel di Ip e Q8 segue un rialzo di un centesimo rispetto a giovedì. E' quanto emerge dalle rilevazioni di Staffetta Quotidiana.

Nessuna compagnia risulta sotto gli 1,8 euro al litro per la benzina, mentre la sola Esso non supera gli 1,75 euro per il diesel.



Sui mercati internazionali, la benzina è arrivata a 632 euro per mille litri (0,632 euro al litro), mentre nel luglio del 2008, all'alba della crisi dei mutui subprime, ne costava 576 euro, il 10% in meno. Schizzano così le medie nazionali, sottolinea ancora la Staffetta, con la benzina a 1,809 euro e il diesel a 1,752. Il Gpl è a 0,814 euro, mentre il metano arriva a 0,95 euro. Faticano a contenere i rialzi dei listini anche le compagnie no-logo, con prezzi che salgono in media a 1,718 euro per la verde e a 1,659 per il diesel.



Anche il Quotidiano Energia segnala rialzi diffusi su tutta la rete e annuncia che si profila così un altro weekend di record, dopo che in alcune regioni del Centro si è arrivati a punte di 1,91 euro per la verde, mentre al Sud il diesel è cresciuto fino a 1,78 euro.