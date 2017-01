- Un interessante convegno sul tema dell’evoluzione e delle prospettive riguardanti il rapporto tra profit e non profit in Italia, organizzato da SDA Bocconi in collaborazione con Mediafriends, si terrà nella giornata di martedì 28 febbraio nell'Aula Magna dell'Università Bocconi di Milano.

Si tratta di un’operazione culturale, che cerca di avvicinare due mondi apparentemente lontani, che attraverso un dialogo possono trovare un terreno comune sul quale bisogni e realtà disponibili si confrontano e si traducono poi in nuovi progetti sostenibili.

Durante l'evento, articolato in una serie di conferenze e tavole rotonde, sarà presentata e discussa una ricerca sulle best practice per massimizzare il valore per entrambi le parti nelle partnership tra imprese e aziende non profit, con esempi di casi d’eccellenza in Italia. Il tutto per sottolineare l'importanza dello sviluppo di un sistema economico solidale.

Tra i partecipanti, anche il conduttore televisivo Piero Chiambretti e la showgirl Michelle Hunziker, fondatrice di "Doppia Difesa". Alla tavola rotonda dal titolo "Profit - non profit: una partnership obbligatoria" presenzierà, tra gli altri, il direttore di Medici Senza Frontiere Italia, Kostas Moschochoritis. Per informazioni: mediafriends.it oppure sdabocconi.it