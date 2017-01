Crisi, Monti: "Rigore e riforme per crescere"

foto Ap/Lapresse 11:28 - Il presidente del Consiglio Mario Monti torna a parlare delle riforme: "Le misure di consolidamento del bilancio, il rigore e le riforme strutturali possono essere difficili da sopportare ma generano crescita". "Il premier Kenny - ha aggiunto Monti incontrando a Roma il primo ministro irlandese - è l'autore di una svolta nell'economia irlandese, partita da condizioni di notevoli difficoltà, un caso che stimola l'interesse di tutti e incoraggia tutti". - Il presidente del Consiglio Mario Monti torna a parlare delle riforme: "Le misure di consolidamento del bilancio, il rigore e le riforme strutturali possono essere difficili da sopportare ma generano crescita". "Il premier Kenny - ha aggiunto Monti incontrando a Roma il primo ministro irlandese - è l'autore di una svolta nell'economia irlandese, partita da condizioni di notevoli difficoltà, un caso che stimola l'interesse di tutti e incoraggia tutti".

Il presidente Monti ha poi fatto riferimento ai dati del Pil irlandese degli ultimi anni, che hanno segnato una forte ripresa, ed evidenziato che "questa è una buona dimostrazione che anche in Italia misure di consolidamento del bilancio e rigore e riforme strutturali possono essere difficili da sopportare ma generano crescita".



Tornando ancora sul caso irlandese, dopo aver incontrato il primo ministro Edna Kenny, Monti ha precisato che la svolta economica di Dublino "ha riscosso un grande successo in Europa".



Ancora, nella linea seguita in Irlanda Monti ha visto un esempio positivo per l'Italia, alla luce del fatto che nel 2009 Dublino si trovava con un Pil in diminuzione del 7% e poi ha ricominciato a crescere a partire dal 2011 e ha una previsione per il 2012 dello 0,5%.



Firmata la lettera sulla crescita

La collaborazione tra i due Paesi viene sancita anche dal fatto che i due capi di Stato hanno messo la loro firma insieme su un documento, la lettera sulla crescita in Europa. "Sono lieto che le nostre due firme siano da qualche giorno nello stesso documento - ha commentato Monti - e cioè la lettera" sulla crescita "che 12 capi di governo hanno indirizzato ai presidenti Van Rompuy e Barroso in vista del Consiglio europeo della settimana prossima".



"Questo - ha aggiunto Monti - segna un'ulteriore volontà di collaborazione stretta tra Irlanda e Italia nell'ambito dell'Ue e in questo spirito è stato utile e piacevole scambiare opinioni". Monti ha anche sottolineato di condividere con Kenny che "sia molto importante tra Paesi dell'Ue, e che sono così vicini da un punto di vista della storia, della cultura e degli obiettivi che condividono, imparare gli uni dagli altri nei diversi campi".