- Il segretario generale della Cgil fa sapere che il governo ha assicurato come per la riforma degli ammortizzatori sociali ci sarà una "transazione di 5 anni, un lungo periodo"; quindi, ha aggiunto, la data per "i nuovi ammortizzatori è quella del 2017". E precisa: "Ci può essere un intreccio, ma comunque ci sarà gradualità".