18:03

- Piazza Affari chiude in rosso colpita dai timori per la recessione economica e dalla debolezza del settore bancario. L'indice Ftse Mib archivia la seduta in ribasso dell'1,48% a 16.312 punti, mentre l'All Share cede l'1,39% a 17.339. In territorio negativo anche l'indice Star a quota 10.601 punti (-0,75%). Male Unicredit e Fiat, a picco Fonsai (-12,12%).