- Quorum per l'apertura di nuove farmacie spostato a 3.300 abitanti e concorsi per quote, via il limite di 12.500 abitanti per il "delisting" dei farmaci di fascia C, possibilità per le parafarmacie di vendere farmaci veterinari. Sarebbero queste le novità in arrivo per le modifiche all'articolo 11 del decreto liberalizzazioni sulle farmacie.