foto Ap/Lapresse 12:27 - "Le riforme strutturali intraprese dall'Italia sono molto robuste e daranno i loro frutti nel corso del semestre, così come tutte le altre politiche per la crescita". Queste le parole del commissario Ue agli Affari economici Olli Rehn che poi fa il punto sulla crisi Ue. "Nonostante la crescita si sia arrestata, stiamo assistendo a segnali di stabilizzazione dell'economia europea", ha aggiunto.

Secondo Rehn, il governo italiano "negli ultimi due mesi ha dimostrato determinazione nell'affrontare le sfide dell'alto debito pubblico e di una relativamente bassa crescita, adottando un ampio spettro di misure di bilancio e strutturali".



Il commissario ha inoltre quantificato in oltre 100 miliardi di euro le misure di consolidamento adottate dall'Italia, pari al 7% del Pil. "E' essenziale - ha aggiunto - che le misure di consolidamento finora adottate siano pienamente implementate, perché questo consentirà di raggiungere un surplus strutturale primario nel 2013 e di riportare il debito a un livello sostenibile".



Inoltre Rehn fa sapere che Bruxelles potrà disporre di ulteriori "affidabili" informazioni sulle prestazioni di bilancio per il 2011 dell'Italia a "fine marzo" quando il governo le notificherà a Bruxelles.



"Siamo in continuo contatto con l'Italia - ha aggiunto Rehn - per verificare che il bilancio italiano sia in linea con gli impegni presi".