18:08

- Termina in ribasso la seduta alla Borsa di Milano, che accusa qualche tentennamento legato all'andamento dell'economia in Europa e ai timori sulla situazione della Grecia che restano anche dopo l'accordo Ue. L'indice Ftse Mib chiude in calo dello 0,92%, a 16.557 punti, l'All Share cede lo 0,72% e lo Star avanza dello 0,07%, a 10681,27. Balzo di Fonsai e Generali, bene Monte Paschi, Mediobanca e Fiat. Lo spread torna a risalire sopra quota 350.