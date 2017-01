11:08

- Crollo a fine 2011 degli investimenti esteri in titoli italiani. Lo rivela Bankitalia. Nel mese di dicembre i residenti hanno effettuato disinvestimenti netti da titoli di portafoglio esteri per 10,5 miliardi. I non residenti hanno effettuato disinvestimenti netti per 24,0 miliardi, determinati interamente da vendite nette di titoli di debito (23,5 miliardi), da porre in connessione alle tensioni sui debiti sovrani dell'area euro.