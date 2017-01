09:21

- Piazza Affari apre in cauto rialzo la seduta. Il Ftse Mib sale dello 0,10% a 16.778 punti e il Ftse All Share dello 0,12% a 17.733 punti. Piatte anche le piazze finanziarie europee in avvio di contrattazioni. A Parigi il Cac 40 avanza dello 0,24% a 3.473 punti; Londra +0,1%; Amsterdam +0,04%, Francoforte +0,02%. In lieve ribasso Bruxelles che cede lo 0,16%, mentre Lisbona avanza dello 0,15%.