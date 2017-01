07:00

- General Motors e Peugeot sono in trattative avanzate per un'alleanza in grado di poter costruire auto e componenti in Europa. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti interne: l'alleanza si tradurrebbe nella produzione di motori, sistemi di trasmissione e interi veicoli da parte di Peugeot e Opel, che venderanno i prodotti coi loro marchi. Un accordo potrebbe essere annunciato al Salone dell'auto di Ginevra a marzo.