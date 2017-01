18:30

- Seduta poco mossa per Piazza Affari. In un mercato che guarda in modo cauto alla decisione dell'Eurogruppo di nuovi aiuti alla Grecia il Ftse Mib segna un -0,08% a 16.710 punti e il Ftse All Share il -0,02% a 17.711 punti. Debole il settore bancario e in particolare Intesa Sanpaolo (-2,36%). In volo, invece, Finmeccanica (+11,71%).