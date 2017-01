16:20

- "L'accordo sulla riforma del mercato del lavoro è possibile". Lo ribadisce il ministro del Welfare, Elsa Fornero, dopo le accuse di Raffaele Bonanni, secondo il quale il governo vuole rompere le trattative. "Io lavoro per un accordo con i sindacati", ha assicurato il ministro. E, in riferimento alle dichiarazioni del leader Cisl, ha replicato: "Bonanni non accusa...". Infine, la Fornero ha detto di non temere un passaggio parlamentare più difficile.