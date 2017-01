foto Ansa 12:42 - Potrebbe arrivare, insieme con la scatola nera, anche un dispositivo che misuri il tasso alcolemico quando si sale in automobile. Lo prevede un emendamento bipartisan, presentato da Pd e Pdl, al decreto legge sulle liberalizzazioni che permetterebbe di risparmiare sull'assicurazione auto. Altra novità nel testo del dl è il conto corrente gratis per i pensionati che hanno un assegno fino a 1.500 euro. - Potrebbe arrivare, insieme con la scatola nera, anche un dispositivo che misuri il tasso alcolemico quando si sale in automobile. Lo prevede un emendamento bipartisan, presentato da Pd e Pdl, al decreto legge sulle liberalizzazioni che permetterebbe di risparmiare sull'assicurazione auto. Altra novità nel testo del dl è il conto corrente gratis per i pensionati che hanno un assegno fino a 1.500 euro.

Mutui, no obblighi di conto e polizza

Si potrà ottenere un mutuo senza essere obbligati ad aprire un conto corrente. E' quanto prevede un emendamento dei relatori al dl liberalizzazioni presentato in commissione al Senato. Novità anche per le assicurazioni legate ai finanziamenti casa. Il cliente di una banca sarà "libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita piu conveniente" da collegare all'accensione di un mutuo. Le banche potranno proporre "almeno due preventivi" ma in tal caso dovranno essere di compagnie "non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi".



Conto gratis ai pensionati

Conto corrente a spese zero per i pensionati che percepiscono un assegno sino a 1.500 euro. Lo prevede un emendamento al dl liberalizzazioni dei relatori Filippo Bubbico (Pd) e Simona Vicari (Pdl). "Dovrà essere garantita la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti correnti di qualunque genere - si legge nel testo - qualora destinati all'accredito della pensione per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili". L'emendamento dovrà ora essere votato dalla commissione Industria.



Palloncino anti alcol? Sconto sulla Rc auto

Per risparmiare sull'assicurazione potrebbe arrivare, insieme con la scatola nera, anche un dispositivo che misuri il tasso alcolemico quando si sale in automobile. Un emendamento dei due relatori al dl liberalizzazioni, Filippio Bubbico (Pd) e Simona Vicari (Pdl), prevede infatti che nelle norme che introducono uno sconto sulle tariffe Rc auto nel caso si monti la "scatola nera", sia inclusa anche l'adozione di "ulteriori dispositivi" individuati dal ministero dei Trasporti "in grado di rilevare l'idoneità fisica del guidatore anche con riguardo alla misurazione del tasso alcolemico".



Tribunali delle imprese in ogni regione

I tribunali delle imprese, introdotti dal decreto sulle Liberalizzazioni, non saranno più solo 12 in tutta Italia, bensì almeno uno in ogni Regione. E' questo uno degli emendamenti presentati dai relatori al decreto, Filippo Bubbico (Pd) e Simona Vicari (Pdl). Tra le novità anche il venire meno di alcune competenze, tra cui quelle relative alla "class action e ai lavori pubblici", spiega Vicari.