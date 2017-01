09:13

- Avvio di seduta cauto per Piazza Affari dopo il via libera dell'Eurogruppo al pacchetto di salvataggio per la Grecia. Il Ftse Mib segna un rialzo dello 0,35% a 16.783 punti, mentre l'All Share guadagna lo 0,31%. Le altre Borse europee aprono contrastate: Londra segna -0,02% a 5.943 punti, Francoforte -0,08% a 6.942, Parigi +0,11% a e Amsterdam -0,05% a 332,40.