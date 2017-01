06:30

- L'accordo per il nuovo programma di aiuti alla Grecia "è un bel risultato per la Grecia, per l'Eurozona e per i mercati, speriamo". E' il commento a caldo del presidente del Consiglio Mario Monti, al termine della lunghissima riunione dell'Eurogruppo. Il pacchetto prevede fondi per 130 miliardi di euro. "E' stato un lungo lavoro - ha aggiunto Monti - l'Europa è anche in grado di funzionare".