20:02

- Per il governatore di Bankitalia, Fabrizio Saccomanni, "un livello di spread Btp-Bund ragionevole sarebbe quello compreso tra i 200 e i 150 punti come all'inizio del 2011". "Tornare ai livelli pre-crisi, a 50 punti, sarebbe velleitario", aggiunge. Sull'articolo 18: "Non è il nodo nella trattativa tra il governo e le parti sociali sul mercato del lavoro, ma ci sono altri problemi più generali che devono essere affrontati in modo più organico".