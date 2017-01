17:48

- Piazza Affari chiude in rialzo in attesa del possibile via libera dell'Eurogruppo al pacchetto di salvataggio della Grecia. L'indice Ftse Mib ha segnato un +1,07% a 16.724,22 punti, mentre l'All Share ha guadagnato l'1,04% a 17.715,05 punti. In una giornata priva di spunti da Oltreoceano, con Wall Street chiusa per festività, i listini europei hanno mostrato di confidare nel raggiungimento di un accordo sul secondo pacchetto di aiuti ad Atene.