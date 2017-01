Fornero: "Ammortizzatori sociali nel 2013, gestiremo la riforma con i soldi che abbiamo"

foto LaPresse 15:33 - "La riforma degli ammortizzatori sociali non potrà partire prima dell'autunno 2013". Questa la tempistica annunciata dal ministro del Lavoro, Elsa Fornero, aprendo l'incontro con le parti sociali. Oggi, ha aggiunto secondo quanto riferiscono alcuni partecipanti al tavolo, "dobbiamo gestire la crisi con gli strumenti che abbiamo". "La riforma la faremo con i soldi che abbiamo", ha infatti precisato il ministro. - "La riforma degli ammortizzatori sociali non potrà partire prima dell'autunno 2013". Questa la tempistica annunciata dal ministro del Lavoro, Elsa Fornero, aprendo l'incontro con le parti sociali. Oggi, ha aggiunto secondo quanto riferiscono alcuni partecipanti al tavolo, "dobbiamo gestire la crisi con gli strumenti che abbiamo". "La riforma la faremo con i soldi che abbiamo", ha infatti precisato il ministro.

Poi, partirà il nuovo regime che, per il governo, dovrebbe prevedere il riordino della Cig, che "deve tornare alla sua funzione originaria, saranno eliminate alcune causali", l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, il rafforzamento degli strumenti di sostegno al reddito e il riordino degli incentivi.



Il nuovo sistema sarà articolato su due pilastri a carattere universale: quello che prevede la tutela del posto del lavoro con la cassa integrazione guadagni, riportandola alla sua funzione originaria eliminando la cessazione di attività e il fallimento (quindi di fatto non potrà essere usata la cassa integrazione straordinaria nei casi di chiusura dell'azienda come ad esempio lo stabilimento Fiat di Termini Imerese) e ricomprendendo in questo settore il credito, le assicurazioni e il commercio sotto i 50 dipendenti, l'altro che disegna una tutela con un sistema assicurativo per disciplinare l'indennità per la disoccupazione involontaria.



"Sui contratti - ha poi affermato - mi aspetto di ricevere da voi indicazioni di cui abbiamo parlato l'altra volta". La Fornero ha auspicato di ricevere indicazioni "dall'insieme delle parti".



Sussidio di disoccupazione al posto della mobilità

Il nuovo sussidio di disoccupazione dovrebbe essere unico e sostituire quindi tutte le indennità esistenti dopo la perdita del posto di lavoro (disoccupazione ordinaria, con requisiti ridotti, mobilità). Il nuovo sussidio sarà rafforzato e esteso a tutti i settori.