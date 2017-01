Industria, Istat: "Nel 2011 gli ordini sono aumentati del 5,9% grazie al mercato estero"

foto Ansa 12:15 - Gli ordinativi dell'industria italiana nella media dell'intero 2011 sono cresciuti del 5,9% (dato grezzo) rispetto all'anno precedente. A fare da traino è il mercato estero. Lo rileva l'Istat. Nel 2010 l'incremento degli ordini era stato più forte (+13,8%). - Gli ordinativi dell'industria italiana nella media dell'intero 2011 sono cresciuti del 5,9% (dato grezzo) rispetto all'anno precedente. A fare da traino è il mercato estero. Lo rileva l'Istat. Nel 2010 l'incremento degli ordini era stato più forte (+13,8%).

Nel 2011, l'incremento è stato rilevante, la crescita quindi viene confermata anche se il ritmo risulta in rallentamento (+9,8% nel 2010). Il dato positivo dipende dai mercati estero che hanno fatto registrare un aumento del 9,3%, decisamente più marcato di quello ottenuto all'interno (+3,9%).



Il fatturato dell'industria a dicembre sale del 3,4% su novembre, mentre gli ordini crescono del 5,5%. Lo rileva l'Istat che però sottolinea che i rialzi arrivano dopo mesi di stallo.



Su base annua, invece, il fatturato corretto per effetti di calendario aumenta del 5,6% (-0,9% il grezzo) e gli ordinativi scendono del 4,3% (dato grezzo).



Dati negativi invece nelle costruzioni, la produzione nella media del 2011 è diminuita del 2,9% su base annua e del 3,8% se si guarda al dato grezzo. Il settore quindi continua a registrare cali: dopo il tonfo del 2009 la discesa è continuata sia nel 2010 sia nel 2011. E anche a dicembre la produzione resta fermae scendendo del 6,8% se si fa riferimento al grezzo (i giorni lavorativi sono stati due in meno di dicembre 2010).