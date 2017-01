foto Ansa Correlati Fisco, ispettori a Courmayeur

Taglio dell'aliquota minima Irpef dal 23 al 20%: è questa una delle priorità del governo Monti nella riforma fiscale attualmente allo studio, e della quale si discuterà nelle prossime sedute del Consigilo dei ministri. L'esecutivo accelera i tempi per realizzare le modifiche previste, per dare un chiaro segnale di sostegno ai redditi bassi e dice anche da dove intende recuperare i fondi: dai proventi della lotta all'evasione.

Il premier conta infatti che dalla guerra agli evasori arriveranno 11 miliardi di maggiori entrate. La metà di questi serviranno ad alleggerire il carico fiscale per le fasce più deboli: oltre al taglio della minima Irpef, si pensa anche a non ritoccare al rialzo l'Iva e a non tagliare buona parte delle agevolazioni fiscali, con un occhio di riguardo per famiglie e pensionati. Oltre a quegli 11 miliardi di maggiori entrate, si attendono inoltre ulteriori incassi dovuti ai nuovi regimi catastali e ai previsti tagli alla spesa pubblica.



La misura più attesa dunque è il taglio di tre punti sulla prima aliquota Irpef, quella che si applica sui redditi tra i 7 e i 15mila euro, oggi al 23%, e che, nelle intenzioni di Monti, dovrebbe scendere al 20%. Il premier sta anche pensando di costituire un Fondo con i proventi della lotta all'evasione, dal quale sarebbe possibile ricavare le risorse per attuare le maggiori detrazioni allo studio per le fasce deboli. Insomma, l'intenzione è finalmente quella di sgravare i cittadini che vengono agli ultimi posti della scala dei redditi, utilizzando proprio le nuove entrate che la campagna anti-evasione, dai blitz nelle città alla tracciabilità dei pagamenti, al controllo costante sui movimenti di soldi, porterà nelle casse dello Stato.