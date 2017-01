01:58

- In serata l'Eurogruppo si riunisce a Bruxelles per decidere un secondo pacchetto di aiuti per almeno 130 miliardi di euro alla Grecia, che consentirà ad Atene di evitare il fallimento. Dopo mesi di rinvii, in un crescendo di proteste di piazza e di polemiche sulla solidarietà europea, tutti concordano che è arrivato il momento di decidere per il sì. Le diplomazie sono al lavoro per cercare di limare le ultime divisioni.