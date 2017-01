Vino italiano, è boom per l'export

foto Dal Web 11:53 - Record storico per le esportazioni del vino italiano nel mondo che hanno superato, per la prima volta l'importo record di 4 miliardi di euro. Lo rende noto la Coldiretti, sottolineando un aumento del 13% rispetto allo scorso anno. "Il vino è diventata la voce più importante dell'export agroalimentare nazionale con oltre la metà del fatturato all'estero". - Record storico per le esportazioni del vino italiano nel mondo che hanno superato, per la prima volta l'importo record di 4 miliardi di euro. Lo rende noto la Coldiretti, sottolineando un aumento del 13% rispetto allo scorso anno. "Il vino è diventata la voce più importante dell'export agroalimentare nazionale con oltre la metà del fatturato all'estero".

Boom dell'export verso i paesi asiatici

Il vino è diventata la voce più importante dell'export agroalimentare nazionale con oltre la metà del fatturato all'estero che - sottolinea la Coldiretti - viene realizzato nei Paesi dell'Unione europea, con la Germania (+10%) in testa tra i paesi comunitari che apprezzano il vino Made in Italy seguita dalla Gran Bretagna (+10%).



Poco meno di un quarto del fatturato estero è stato invece ottenuto - precisa la Coldiretti - negli Stati Uniti con un aumento record in valore del 16 per cento nel 2011. La vera sorpresa - continua la Coldiretti - viene però dai paesi asiatici a partire dalla Cina dove le esportazioni di vino sono praticamente raddoppiate (+80%) mentre continua a crescere la Russia (+16%).