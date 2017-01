17:08

- Il segretario generale della Fiom, Maurizio Landini, denuncia come "il più grande gruppo industriale può dire che un sindacato non c'è e, davanti a questo, la politica e le istituzioni stiano in silenzio". Di fronte all'assemblea dei delegati Fiom, il leader sottolinea infatti: "Non solo le forze politiche, ma i ministri e le più alte cariche dello Stato devono dire che, se la Costituzione esiste, allora la si deve far rispettare anche dalla Fiat".