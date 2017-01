14:19

- Si è riunito oggi ad Atene il governo greco per discutere sull'implementazione delle misure di austerità introdotte per ottenere i 130 miliardi di euro necessari a scongiurare il default del Paese. La decisione se sbloccare o meno i fondi sarà presa lunedì dai ministri finanziari dell'Eurozona. Atene spera di ottenere i finanziamenti necessari per il salvataggio prima del 20 marzo, quando saranno in scadenza 14,5 miliardi di euro di titoli di Stato.