- La Cgil dice un secco no all'abolizione della cassa integrazione. Il segretario generale della Fiom, Maurizio Landini, boccia senza appello l'ipotesi di una stretta sulla cigs e afferma: "Sostituirla con l'indennità di disoccupazione è come aprire ai licenziamenti collettivi di fronte alle riorganizzazioni aziendali". Landini ha chiesto piuttosto di "estendere la cassa anche a chi non ce l'ha".