Crisi, si avvicina l'intesa Ue-Grecia

"Sulla Grecia siamo vicini al conseguimento di solidi risultati", ha detto il portavoce del ministero delle Finanze tedesco Martin Kotthaus a Berlino, sottolineando che "ci sono le basi per arrivare ad una decisione il 20 febbraio" alla prossima riunione dell'Eurogruppo, secondo quanto riferisce Bloomberg. Kotthaus ha aggiunto che l'obiettivo è "stabilizzare sia la Grecia che l'intera eurozona".



La cancelliera tedesca Angela Merkel e il ministro delle finanze Wolfgang Schaeuble non sono in disaccordo su come procedere sulla Grecia ma stanno "spingendo in un'unica direzione" per assicurare la stabilità del Paese e la sua appartenenza all'euro.



Inoltre il rapporto della troika sulla sostenibilità del debito ellenico dice che non si raggiungerà il target del 120% debito/pil nel 2020, si arriverà al 129% più o meno, e l'Eurogruppo sta già studiando come "riempire", spiegano fonti Ue vicine al dossier. "Ci sono varie piste aperte, un segnale importante viene dalla Bce che è aperta ad una redistribuzione di parte dei fondi (plusvalenze su scambio bond, ndr), e deve solo capire come farlo senza violare i trattati", riferiscono le stesse fonti.