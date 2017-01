Crisi, Angela Merkel a Roma da Monti

foto Ap/Lapresse Correlati La Bce: ripresa molto graduale nel 2012 08:37 - A tre giorni dal cruciale Eurogruppo di lunedì sulla Grecia e a due settimane dal nuovo Vertice Ue, Angela Merkel vola a Roma da Mario Monti per un "tete a tete" che segna una nuova, importante, tappa di avvicinamento tra Roma e Berlino. Non solo sulla strategia europea, ma anche e soprattutto sul capitolo Atene, destinato a tenere banco oggi nel colloquio a Palazzo Chigi. Oggi la Merkel incontrerà anche il presidente Giorgio Napolitano. - A tre giorni dal cruciale Eurogruppo di lunedì sulla Grecia e a due settimane dal nuovo Vertice Ue, Angela Merkel vola a Roma da Mario Monti per un "tete a tete" che segna una nuova, importante, tappa di avvicinamento tra Roma e Berlino. Non solo sulla strategia europea, ma anche e soprattutto sul capitolo Atene, destinato a tenere banco oggi nel colloquio a Palazzo Chigi. Oggi la Merkel incontrerà anche il presidente Giorgio Napolitano.

Tanti i punti in agenda per l'incontro tra il cancelliere e il premier: la risoluzione del caso Grecia (in attesa di 130 miliardi di euro di prestito U-Bce-Fmi); l'operatività del Fondo salva-Stati; le riforme economiche utili a rilanciare sviluppo e occupazione nel Vecchio Continente senza dimenticare quel rigore fiscale tanto caro alla Merkel; ma anche il new deal italiano.



Sarà insomma un vertice non solo in vista del Consiglio europeo di Bruxelles del primo marzo e dell'Eurogruppo di lunedì, ma anche e soprattutto per rinsaldare un rapporto Italia-Germania che negli ultimi anni aveva perso qualche colpo: la Merkel è venuta l'ultima volta in veste ufficiale in Italia nel luglio del 2009 per il G8.