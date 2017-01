17:56

- Piazza Affari chiude in flessione. Il Ftse Mib cede lo 0,87% a 16.369 punti mentre l'All Share perde lo 0,81% a 17.357 punti. In rosso anche l'indice Star che archivia la seduta di oggi a 10.496 punti. Pesano sempre i persistenti timori per un possibile default della Grecia e la revisione delle valutazioni di Moody's sulle banche europee.