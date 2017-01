foto Ansa Correlati Dati Istat: l'Italia è in recessione tecnica 18:22 - Continua l'emorragia di posti di lavoro tra i giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni. Il presidente dell'Istat Enrico Giovannini segnala infatti che l'occupazione in questa fascia d'età, "nella media dei primi tre trimestri del 2011, ha subito una flessione del 2,5%". Sono cioè stati persi circa 80mila posti di lavoro, come ha detto il numero uno dell'Istituto di statistica alla commissione Bilancio della Camera. - Continua l'emorragia di posti di lavoro tra i giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni. Il presidente dell'Istat Enrico Giovannini segnala infatti che l'occupazione in questa fascia d'età, "nella media dei primi tre trimestri del 2011, ha subito una flessione del 2,5%". Sono cioè stati persi circa 80mila posti di lavoro, come ha detto il numero uno dell'Istituto di statistica alla commissione Bilancio della Camera.

"A fronte di una moderata crescita complessiva, nella media dei primi tre mesi del 2011, l'occupazione giovanile ha subito una flessione del 2,5% (circa 80mila unità)". Nello stesso tempo, ha poi sostenuto, "il tasso di disoccupazione dei giovani tra 18 e 29 anni è sceso dal 20,5% del primo trimestre 2011 al 18,6% del terzo trimestre, rimanendo almeno 11 punti percentuali al di sopra di quello complessivo. Tuttavia - ha sottolineato infine - se si considera la fascia di età 15-24 anni, come proposto dall'Unione europea, la disoccupazione sale al 31%, la piu' alta dopo la Spagna".



Rischio povertà per un italiano su quattro

"L'indicatore di Europa 2020 mostra come, nel 2010, circa un quarto (24,5%) della popolazione in Italia fosse a rischio povertà ed esclusione sociale, valore più elevato della media europea (21,5% se calcolata sui soli 17 Paesi dell'area euro e 23,4% tra i 27 Paesi). E' quanto afferma Giovannini.