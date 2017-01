09:30

- Avvio pesante per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in ribasso dell'1,05% a 16.340 punti mentre il Ftse All Share cede lo 0,85% a 17.350 punti. Intanto lo spread tra Btp e Bund è tornato sopra i 400 punti. Secondo le prime indicazioni della giornata il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco si colloca a 404,4 punti. Ieri aveva chiuso a 385 punti. Il rendimento del Btp è arrivato al 5,88%.