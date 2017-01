08:42

- Nuova bocciatura di Moody's. La società di rating ha infatti deciso di declassare il giudizio o rivedere le prospettive (outlook) di 114 banche europee appartenenti a 16 Paesi diversi. Secondo quanto si apprende in una nota ufficiale, tra gli istituti colpiti 24 sono italiani. Per Moody's il taglio del rating è legato "al negativo e prolungato impatto della crisi dell'area euro, che rende molto difficile la situazione operativa per la banche europee".