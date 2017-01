foto Afp 09:09 - Moody's non si ferma più. L'agenzia di rating declassa città, Province e Regioni italiane, ma anche banche europee, assicurazioni e due colossi made in Italy come Eni e Poste. Tra le 114 banche che perdono appeal secondo la società ben 24 sono italiane, mentre fra le Regioni che vengono bocciate ci sono Lombardia e Toscana. Giù anche Milano (città e Provincia), Firenze e Venezia. - Moody's non si ferma più. L'agenzia di rating declassa città, Province e Regioni italiane, ma anche banche europee, assicurazioni e due colossi made in Italy come Eni e Poste. Tra le 114 banche che perdono appeal secondo la società ben 24 sono italiane, mentre fra le Regioni che vengono bocciate ci sono Lombardia e Toscana. Giù anche Milano (città e Provincia), Firenze e Venezia.

Così, dopo aver abbassato il giudizio relativo ad alcuni Paesi europei, l'agenzia taglia il rating di numerose collettività locali del Vecchio Continente, coinvolgendo nelle sue sforbiciate anche l'Italia. Entrando nel dettaglio, nel mirino ci sono le Regioni Lombardia, Toscana, Umbria e Veneto, la Provincia e il Comune di Milano, le città di Firenze e di Venezia e la Provincia di Torino.



La valutazione a lungo termine di Moody's scende di un posto per Lombardia (A1), la città e la Provincia di Milano (A2), la città di Firenze (BAA1), la Provincia di Firenze e la Regione Toscana (A3), la Provincia di Torino (A2), l'Umbria (A3), il Veneto e la città di Venezia (A3).



Ribassati anche i rating di varie Regioni ed enti locali in Spagna, Portogallo e Austria, nonché quello di varie società francesi, tra cui quelle ferroviarie. Tre giorni fa Moody's aveva abbassato il rating dell'Italia da A2 a A3, del Portogallo a BA3, della Spagna, scesa di due gradini ad A3, rivedendo al ribasso anche le prospettive per Francia, Regno Unito e Austria.



Banche Ue, 114 nel mirino di Moody's

Rating abbassato e prospettive peggiorate dunque per 114 banche europee appartenenti a 16 Paesi diversi. Tra gli istituti colpiti 24 sono italiani. Le azioni sui rating riflettono, afferma Moody's, "la pressione combinata" derivante in primo luogo dall' "avverso e prolungato impatto della crisi dell'area dell'euro che rende il contesto operativo molto difficile per le banche europee", in secondo luogo dal "deterioramento del merito di credito dei rating sovrani, che ha portato all'aggiustamento dei rating di nove Paesi lo scorso 13 febbraio" e infine dalle "sfide importanti" che dovranno affrontare le banche con "significative attività sui mercati dei capitali".



Queste difficoltà, secondo Moody's, non riescono a essere compensate dalla presenza di fattori positivi come il supporto offerto dai governi al sistema bancario e la politica monetaria accomodante.



Rating giù anche per Eni e Poste

Moody's ha poi tagliato il rating dell'Eni e delle Poste da A2 ad A3, mantenendo negative le prospettive, e ha rivisto da stabile a negativo l'outlook di Finmeccanica.



Giudizio rivisto al ribasso anche per nove assicurazione europee

Moody's ha rivisto il giudizio su 9 gruppi assicurativi europei. E' stato abbassato il rating di Unipol, Generali, Mapfre, Caser e Allianz Spa a causa "degli investimenti e dell'esposizione operativa in Italia e Spagna", mentre ha rivisto l'outlook di Allianz Se, Axa, Aviva a causa dell'indebolimento delle condizioni econmoiche e delle prospettive per l'Eurozona. Sotto osservazione per un possibile downgrade anche Scottish Widows, Clerical Medical e Sns Reaal.