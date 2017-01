23:08

- Le preoccupazioni legate alla situazione finanziaria della Grecia si sono fatte sentire sull'andamento della Borsa di New York, che archivia la seduta in ribasso. L'indice Dow Jones ha chiuso in calo di 97,33 punti, pari allo 0,76%, a quota 12.780,95, mentre l'indice Nasdaq ha perso 16 punti, pari allo 0,55%, a quota 2.915,83 punti.