21:06

- L'Eurogruppo che si è tenuto oggi in teleconferenza ha constatato "ulteriori sostanziali progressi" sulla vicenda greca e il presidente Jean Claude Juncker si è detto "fiducioso che l'Eurogruppo sarà in grado di prendere tutte le decisioni necessarie nella riunione di lunedì 20 febbraio". E' quanto si legge in una nota diffusa dalla presidenza al termine della conferenza dei 17 ministri delle Finanze della moneta unica.