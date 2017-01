18:25

- Piazza Affari chiude in rialzo la seduta. Il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,41% a 16.513 punti e il Ftse All Share lo 0,20%. Bene anche le altre piazze europee. Lo spread btp-bund archivia invece la seduta in deciso rialzo a 387,8 punti base dai 365 punti di ieri.