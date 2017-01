foto Ap/Lapresse 17:55 - Le patatine Pringles passano di mano. Ad acquisire il noto marchio da Procter & Gamble sarà la Kellogg, che ha messo sul piatto 2,7 miliardi di dollari in contanti per concludere l'affare. A dare l'annuncio del cambio di proprietà è stata la stessa Kellogg, che punta a rafforzarsi nel settore degli snacks. - Le patatine Pringles passano di mano. Ad acquisire il noto marchio da Procter & Gamble sarà la Kellogg, che ha messo sul piatto 2,7 miliardi di dollari in contanti per concludere l'affare. A dare l'annuncio del cambio di proprietà è stata la stessa Kellogg, che punta a rafforzarsi nel settore degli snacks.

L'operazione, ha aggiunto Procter & Gamble, sarà completata entro l'estate. Le sinergie attese per quest'anno sono almeno 10 milioni di dollari, cifra che è destinata a salire a 50-75 milioni di dollari a partire da un anno dopo la chiusura dell'operazione. Il giro d'affari di Pringles è di circa 1,5 miliardi di dollari l'anno.



In aprile, Diamond Foods aveva annunciato l'operazione Pringles di P&G, che però era rimasta in stand-by in seguito a un'indagine contabile interna, che ha portato al cambiamento dell'intero top management della società acquirente. Diamond Foods ha anche precisato che la rinuncia a Pringles non comporta il pagamento di alcuna penale.