- Avvio positivo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,89% a 16.593 punti, l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,83% a quota 17.590. Partenza positiva per gli altri i principali listini del Vecchio Continente con Parigi che guadagna lo 0,61%, mentre a Francoforte l'indice Dax registra un +1,13%. In progresso anche la piazza di Amsterdam (+0,46%), mentre Londra guadagna lo 0,20%.