Crisi, lo spread Btp-Bund scende a 360 punti

L'euro e le altre valute 12:47 - Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 360 punti (erano 377 in apertura) dopo l'asta del Tesoro e con il differenziale è calato anche il rendimento dei decennali, arrivato al 5,56%. In decisa flessione poi l'interesse dato dai Btp con scadenza a cinque anni, che si ferma al 3,77%. Nell'asta del Tesoro sono stati collocati tutti quanti i 6 miliardi di titoli a medio e lungo termine su un range di offerta compreso tra i 3,75 e i 6 miliardi. - Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 360 punti (erano 377 in apertura) dopo l'asta del Tesoro e con il differenziale è calato anche il rendimento dei decennali, arrivato al 5,56%. In decisa flessione poi l'interesse dato dai Btp con scadenza a cinque anni, che si ferma al 3,77%. Nell'asta del Tesoro sono stati collocati tutti quanti i 6 miliardi di titoli a medio e lungo termine su un range di offerta compreso tra i 3,75 e i 6 miliardi.

La settima tranche dei Btp con scadenza a tre anni, novembre 2014, è stato assegnata a un tasso del 3,41%, il minimo da marzo del 2011, contro il 4,83% di metà gennaio, per l'importo massimo di 4 miliardi rispetto a una forchetta di offerta compresa tra i 2,75 e i 4 miliardi. Il bid-to-cover è risultato pari a 1,405 da 1,218 di dicembre.



Il ministero dell'Economia ha poi collocato l'ammontare massimo di 2 miliardi su un'offerta di 1-2 miliardi di titoli non più in corso di emissione. I Btp con scadenza a novembre 2015 sono stati assegnati per 686 milioni al rendimento di 3,77%, con un rapporto domanda/offerta di 2,366; i Buoni che scadono a febbraio 2017 sono stati collocati per 1,314 miliardi al tasso di 4,26%, con un bid-to-cover pari a 1,705.



Secondo Peter Chatwell, analista di Credit Agricole, si tratta di un buon risultato in cui l'asta si è mantenuta "immune dal downgrade di Moody's. Il fatto che sia stato emesso l'intero importo con una domanda forte significa che nonostante la perdurante crisi in Grecia, i mercati periferici 'non bailout' stanno trovando condizioni di emissione molto favorevoli".