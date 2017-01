BacktoWork, la piattaforma che fa incontrare piccole e medie imprese e professionisti

Si tratta di un sistema semplice ed innovativo per far incontrare le piccole e medie imprese con professionalità mature alla ricerca di nuove opportunità lavorative. La crisi ha colpito fortemente le Pmi italiane, nell’ultimo anno i fallimenti sono stati oltre 11.000, una media di 33 al giorno, e sono stati oltre 70mila i dirigenti e i quadri che si sono ritrovati a casa, senza un impiego. Se si considera che il 90% di loro ha un’età compresa tra 45 e 55 anni si comprende come sia sempre più necessario far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro in questo settore. BacktoWork nasce con O.S.E.C.O. – Osservatorio sulle Strategie Europee per la Crescita e l’Occupazione e si colloca nell’ambito di un più ampio piano di creazione di strumenti di immediata applicazione che aiutino l’Italia ad uscire da un momento particolarmente difficile per l’economia e l’industria. Secondo Carlo Bassi, il fondatore, BacktoWork può rappresentare “una reale soluzione per combattere la crisi”.

Per saperne di più si può visitare il sito www.backtowork.it che è già operativo.