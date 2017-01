Record del diesel a 1,745 euro al litro

foto LaPresse 09:46 - Nuovo record per il prezzo del diesel. Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana, con un aumento di 0,4 centesimi, Esso ha portato il gasolio al nuovo massimo di 1,745 euro al litro. Per la benzina, il record resta in mano a Tamoil, con 1,801 euro al litro. - Nuovo record per il prezzo del diesel. Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana, con un aumento di 0,4 centesimi, Esso ha portato il gasolio al nuovo massimo di 1,745 euro al litro. Per la benzina, il record resta in mano a Tamoil, con 1,801 euro al litro.

Le quotazioni di benzina e gasolio, sottolinea Staffetta Quotidiana, viaggiano sempre su livelli record, a oltre 1.050 dollari la tonnellata la verde (oltre 600 euro per mille litri) e oltre 1.020 il diesel (oltre 650 euro). In aggiunta all'aumento del diesel, Esso ha messo mano anche alla benzina, con un rialzo di 0,4 centesimi al litro, a 1,789 euro al litro.



Resta invece invariata la media ponderata nazionale dei prezzi della benzina tra i diversi marchi in modalità servito (1,786 euro/litro), mentre aumenta di un millesimo quella del gasolio a 1,735 euro/litro. Fermo il Gpl Eni a 0,814 euro/litro in media nazionale, come pure il metano a 0,95 euro/kg.