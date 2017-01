Crisi, Moody's declassa l'Italia e la Spagna

foto Afp 00:27 - Raffica di downgrade per i rating europei decisa dall'agenzia Moody's. Ne fanno le spese l'Italia, che passa da A2 a A3, il Portogallo da Ba2 a Ba3, la Spagna da A1 a A3, Malta da A2 a A3, Slovacchia da A1 a A2 e Slovenia da A1 a A2, tutti con outlook (previsioni) negativo. Passa in negativo anche l'outlook di Francia, Gran Bretagna ed Austria che mantengono comunque la tripla A. - Raffica diper i rating europei decisa dall'agenzia. Ne fanno le spese, che passa da A2 a A3, ilda Ba2 a Ba3, lada A1 a A3, Malta da A2 a A3, Slovacchia da A1 a A2 e Slovenia da A1 a A2, tutti con outlook (previsioni) negativo. Passa in negativo anchedi, Gran Bretagna ed Austria che mantengono comunque la tripla A.

Le principali cause del declassamento italiano sono tre. "L'incertezza sulle prospettive delle riforme istituzionali - si legge in una nota - nell'area dell'euro e le deboli prospettive macroeconomiche nella regione che continueranno a pesare sulla già fragile fiducia del mercato; le sfide che devono affrontare le finanze pubbliche italiane, in particolare il suo grande stock di debito e l'alto costo del finanziamento, così come il deterioramento della situazione macroeconomica del Paese; il significativo rischio che il governo italiano possa non riuscire a raggiungere i suoi obiettivi di risanamento e indirizzare il suo debito pubblico data la pronunciata debolezza strutturale economica del Paese".