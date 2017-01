17:53

- Chiusura piatta per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,05% a 16.369,28 punti e il Ftse All Share che mostra un incremento dello 0,19% a 17.381,69 punti. A Piazza Affari hanno sofferto soprattutto i titoli bancari, che si sono mossi in progressivo calo: tra i peggiori la Banca popolare di Milano che ha ceduto il 4,75%, Unicredit il 3,79%, Monte dei Paschi il 3,39%.