09:23

- Piazza Affari apre la seduta in rialzo: l'indice Ftse Mib sale dell'1,32% a 16.575 punti e il Ftse All Share dell'1,25% a 17.555 punti. Positive anche per le altre principali piazze del Vecchio Continente dopo l'ok del Parlamento greco al piano di austerità. A Parigi il Cac 40 guadagna lo 0,83% a 3.401 punti, mentre a Francoforte il Dax registra +0,84% a 6.749. In progresso anche Amsterdam (+0,64%), mentre Londra guadagna lo 0,62% a 5.888 punti.