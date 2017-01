00:32

- "Anche quando i partiti torneranno al governo, le riforme non saranno cancellate". Ne è convinto Mario Monti, che ai microfoni dell'emittente americana Cnbc spiega: "La ragione del perché si è parlato molto di queste riforme era il costo politico. Ma il costo politico - ha aggiunto Monti - per un governo non politico è irrilevante e quando i partiti torneranno a formare un governo non avranno interesse a tornare indietro".