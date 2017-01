21:41

- I mercati ci chiedono di "continuare quello che abbiamo cominciato, che viene molto apprezzato, anche se non lo facciamo per loro ma per gli italiani". Così il premier Mario Monti al termine dell'incontro con il gotha degli investitori newyorchesi. L'atteggiamento positivo verso "la serietà dell'Italia - ha poi ricordato Monti- nell'affrontare i problemi può spingere gli investitori internazionali a tornare sui titoli italian"i.