- Chiusura in forte ribasso per la piazza finanziaria di Milano con l'indice Ftse Mib che perde l'1,76% a 16.361,04 punti, mentre l'All Share cede l'1,57% a 17.348,10. Negative anche le altre Piazze europee, influenzate dalla questione greca. A Parigi il Cac 40 chiude con una flessione dell'1,51% a 3.373 punti, mentre a Francoforte il Dax lascia sul terreno l'1,41% a 6.692. In flessione anche Londra (-0,73% a 5.852) e Amsterdam (-1,55%).