15:46

- Wall Street apre in calo, sulla scia dei timori per la Grecia, con il Dow Jones a -0,34% a 12.847,25 punti e il Nasdaq a -0,86% a 2.902,10. A sconcertare i mercati Usa è l'atteggiamento dell'Eurogruppo, che ha mostrato di non aver fiducia nell'accordo raggiunto ad Atene sulle nuove misure di austerity richieste da Bruxelles, rinviando a mercoledì le decisioni sul secondo piano di aiuti.