09:12

- Avvio negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,70% a 16.535 punti, l'Ftse It All-Share un calo dello 0,63% a quota 17.513. Le Borse europee aprono in calo per un aumento delle preoccupazioni sulla Grecia: Londra scende dello 0,6%, a Francoforte il Dax arretra dello 0,9% e a Parigi il Cac 40 perde l'1,1%. Poco mossi i Btp, con lo spread su Bund che risale lievemente a 350 punti base.