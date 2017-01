07:49

- Secondo ribasso consecutivo alla Borsa di Tokyo, tornata al di sotto della soglia psicologica dei 9.000 punti, che aveva superato appena due giorni fa per la prima volta in tre mesi. La tendenza negativa ancora una volta è stata alimentata soprattutto dalle rinnovate preoccupazioni degli investitori nipponici per la crisi debitoria della Grecia. In chiusura l'indice Nikkei è sceso a 8.947,17 dopo aver ceduto 55,07 punti pari allo 0,61%.